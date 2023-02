Calcio a 5 femminile. Una immensa Royal Lamezia travolge il Levante Caprarica (9-0)

Grandissima prestazione delle biancoverdi che surclassano le avversarie con un risultato finale di 9-0. Il bottino di gol lascia intendere come è andata la partita, magistralmente condotta dalla Royal Lamezia che si è portata subito in vantaggio sul Levante Caprarica con Julia Ferreira, capocannoniere solitaria del campionato con 20 reti.

Il Caprarica inserisce subito il portiere e prova con un palleggio a ingannare le biancoverdi che non cadono nel tranello e aspettano le pugliesi ben piazzate nella loro metà campo.

Più volte le lametine mancano il gol con tiri dalla lunga distanza a porta sguarnita. Toledo e compagne riescono però a bucare la rete per ben 9 volte, grazie alle doppiette di Julia Ferreira, Sgarbi, Sorrentino e Laiana Ferreira e alla rete di Aliotta.

Resta invariato il distacco dalle prime, adesso però testa alle final four di Coppa Italia, che vedranno la Royal mercoledì 8 febbraio di scena a Molfetta contro la Nox.

“Una sontuosa prestazione delle ragazze oggi – afferma il DG Federico Pulice -, non era facile perché la partita di Coppa poteva togliere attenzione, ma sono state brave a rimanere concentrate. Adesso ci aspetta un match difficile, ma noi non abbiamo timore, andiamo in Puglia per vincere, la sconfitta maturata in campionato a pochi secondi dalla fine, dopo aver dominato il match merita vendetta”.

IL TABELLINO

T&T Royal Lamezia: Toledo, Calabrese, L. Ferreira, Branca, Arzente, Perri, J. Ferreira, Vezio, Aliotta, Angotti, Morelli, Sgarbi, Sorrentino. All. Carnuccio

Levante Caprarica: Da Villanova, Campilungo, Primitivo, D’Oria, Pedone, Maniglia, Vizcaino, Petrelli, Pampo, De Carlo, Cucurachi, Lazzari. All. Campanile