Impianti elettrici: PES, PAV e PEI, chi sono e che cosa fanno

PES, PAV e PEI rappresentano le figure più importanti per lo svolgimento di lavori elettrici in un contesto aziendale. Un corso PES PAV , in effetti, può essere destinato a più tipologie di professionisti, con differenti scenari di lavoro sui macchinari elettrici e sugli impianti. Questo corso serve a certificare la formazione che occorre per l’esecuzione di attività di manutenzione, di riparazione e di installazione su parti che sono sotto tensione, anche solo potenzialmente. Questo corso è di fondamentale importanza per gli elettricisti, ma a ben vedere la sua utilità risulta evidente per tecnici che operano in qualunque tipologia di azienda. In particolare, in ogni impresa la disponibilità di una figura adatta e che sia in grado di operare sui sistemi elettrici consente di beneficiare di un significativo risparmio di tempo. Se non si fa affidamento su un tecnico esterno, non solo non ci si deve preoccupare dei tempi di attesa, ma si ha anche la certezza di risparmiare.

Chi sono PES, PAV e PEI

Le sigle PES, PAV e PEI indicano tre categorie differenti: le PES sono le persone esperte, le PAV sono le persone avvertite e le PEI sono le persone idonee. Si tratta di ruoli che possono essere rivestiti da soggetti che il datore di lavoro riconosce come adatti allo svolgimento di lavori su parti che sono in tensione o che sono fuori tensione in maniera temporanea. Queste figure si differenziano a seconda dei vari scenari di intervento. PAV e PES possono eseguire i lavori elettrici in prossimità di parti in tensione o in assenza di tensione. Tuttavia le persone avvertite devono fare riferimento al coordinamento di un PES per poter intervenire. Solo i PEI, d’altro canto, si possono occupare dei lavori in tensione di categoria I e O.

Perché c’è bisogno di un corso unico

In base alla norma CEI 11-27, la nomina dei PES e dei PAV deve essere effettuata dal datore di lavoro in funzione di diversi parametri, come il livello di istruzione del lavoratore, le caratteristiche personali e la sua esperienza. Per mezzo di un corso unico per PES PAV PEI, è possibile usufruire di una formazione adeguata che garantisca le conoscenze che occorrono per ricoprire queste funzioni ed essere in grado di intervenire sulle varie tipologie di macchine elettriche ed impianti. In teoria il datore di lavoro di un’azienda può decidere di scegliere come PES PAV PEI una persona sola. Le tre figure, infatti, possono coincidere in una sola in quanto una persona idonea si può occupare delle attività svolte da una persona esperta e avvertita. Tuttavia in un contesto aziendale sono continui gli interventi effettuati su impianti e macchine potenzialmente in tensione, ed è questo il motivo per il quale in un luogo di lavoro devono esserci più persone con una formazione adeguata, tanto per la loro sicurezza personale, quanto per la sicurezza di ogni altro operatore.

A chi serve il corso

Ecco, quindi, che il corso si può rivelare prezioso anche per tecnici che lavorano in settori differenti. In linea di massima il corso si dimostra utile per tutti coloro che si dedicano ad attività per le quali c’è bisogno di interfacciarsi con macchinari o con impianti che sono alimentati da energia elettrica. In sintesi il corso PES PAV PEI va bene per gli elettricisti e per le persone che si dedicano a collaudi, manutenzioni e installazioni quali i programmatori PLC, gli operatori meccanici, i tecnici informatici, i termoidraulici e gli antennisti. Come si può vedere, il corso PES PAV PEI è importante per un gran numero di mansioni professionali.

A chi rivolgersi per i corsi

