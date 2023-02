Covid, il Bollettino. Oggi solo 97 nuovi casi, ma ci sono altri due decessi

Scende ancora, in questa domenica 5 febbraio, il tasso di contagio in Calabria che si attesta oggi sotto il 7%. Sono stati difatti 1402 i tamponi processati, 97 dei quali hanno restituito esito positivo: 30 nel vibonese, 25 nel reggino, 24 nel cosentino, 17 nel catanzarese. Nessun caso invece nel crotonese mente è appena uno quello relativo ad un soggetto estero o comunque di fuori regione.

Sale però il numero dei decessi per o con il Covid: tra ieri ed oggi co sono state infatti altre due vittime, tutte registrate nel cosentino.

Altre 80 persone, intanto, hanno superato il virus nelle 24 ore appena trascorse, mentre gli attualmente positivi salgono di 15 unità e sono quest’oggi 1213 in tutto.

Di questi, 1084 (+16 da ieri) sono assistiti in isolamento domiciliare, altri 129 negli ospedali della Calabria: 124 (+0 da ieri) nei reparti e 5 (-1 da ieri) nelle terapie intensive.

I CASI PER PROVINCIA

Catanzaro: Casi Attivi 140 (16 in reparto, 5 in terapia intensiva, 119 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 111996 (111568 guariti, 428 deceduti).

Cosenza: Casi Attivi 512 (61 in reparto, 0 in terapia intensiva, 451 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 187102 (185630 guariti, 1472 deceduti).

Crotone: Casi Attivi 39 (5 in reparto, 0 in terapia intensiva, 34 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 59690 (59411 guariti, 279 deceduti).

Reggio Calabria: Casi Attivi 315 (30 in reparto, 0 in terapia intensiva, 285 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 208507 (207591 guariti, 916 deceduti).

Vibo Valentia: Casi Attivi 86 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 75 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 53224 (53024 guariti, 200 deceduti).