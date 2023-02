Catanzaro. Consiglio avvocati, scrutini fino a tarda notte: eletti i nuovi componenti del Coa

Si sono tenute tra venerdì 3 e sabato 4 febbraio le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro per il quadriennio che va dal 2023 al 2026.

Le consultazioni concluse alle due del pomeriggio di ieri, sabato, poi è iniziato lo spoglio che si è concluso a tarda notte, intorno alle 3 di stamani.

Quindici gli eletti - su 36 candidati - con in testa la candidata che ha letteralmente fatto incetta di preferenze, 852, si tratta di Amalia Garzanti. Numeri che confermano una vittoria della maggioranza espressione del presidente uscente Antonello Talerico.

A seguire, sono stati eletti Vincenzo Agostino (608 voti); Vincenza Matacera (488); Mariagemma Talerico (465); Fabrizio Sigillò (446); Valerio Murgano (434); Stefania Caiazza (421); Andrea Gareri (411); Vincenzo Savaro (380); Daniela Rodolà (411); Luciano Giacobbe (349); Paola Procopio (343); Gregorio Ferrari (339); Francesco Pullano (321); Jole La Pera (296).

Decisi anche i 15 componenti del comitato pari opportunità per lo stesso quadriennio (erano in gara in 17): Rosalba Viscomi, Ettore Giovanni Fioresta, Donatella Pelaggi, Domenico Valenti, Angela Pugliese, Dario Fratto, Luigia Allevato, Laura Gualtieri, Mariachiara Chiodo, Giusy Pino, Elvira Iaccino, Daniela Gemelli, Mathilde Grande, Paola Portaluri e Daniela De Giorgio.