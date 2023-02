Calcio a 5, Serie B. L’Ecosistem batte il città di Palermo e raggiunge le final eight

Un risultato storico per l'intera città di Lamezia Terme: ieri l'Ecosistem Lamezia Soccer ha battuto in finale di Coppa Italia il Città di Palermo, approdando per la prima volta alle fasi nazionali della Final Eight.

L'Ecosistem rappresenterà la città di Lamezia Terme e la regione Calabria fra le migliori otto squadre della Serie B di Calcio a 5.

In un PalaSparti gremito, ieri, il Lamezia ha disputato una partita perfetta, dimostrandosi intensa, cinica e agguerrita: sospinta dal tifo degli ultras Orange, gli uomini di mister Carrozza si sono imposti per 4-1, consentendo al club e a tutta la città di raggiungere questo storico traguardo.

Il presidente Manfredi ha dichiarato tutto il suo orgoglio per questo grandioso risultato: "Sono felicissimo, abbiamo scritto per la prima volta nella nostra amata Lamezia Terme un nuovo e bellissimo pezzo di storia sportiva. Siamo la prima squadra maschile di Futsal lametina che arriva tra le prime otto in Italia! Ringrazio e dedico tutto questo a chi ci sostiene e crede nel nostro progetto da sempre".

Una partita vibrante, ricca di spunti tecnici degni di una posta in palio così alta. Sin dalle prime battute del match il Lamezia è attentissimo e chiude con un parziale di 4-0 un primo tempo perfetto.

Questo il commento di mister Carrozza: "Il Città di Palermo è una signora squadra, ma noi abbiamo messo in campo una prestazione perfetta. Abbiamo giocato con grinta ed orgoglio. Dedichiamo questa vittoria ai nostri tifosi e a tutta la città".