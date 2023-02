Volley, Serie C. Alla Kermes & Altaflex Catanzaro il derby contro l’ExAbit Cosenza

Ennesima vittoria - l’undicesima consecutiva - per la Kermes & Altaflex Catanzaro Volley che si impone sull’ExAbit Cosenza consolidando la seconda posizione in classifica, portandosi a +4 sui cosentini e a -5 dalla capolista Bisignano vincente in trasferta a Rossano.

Catanzaresi in campo con Colacino nel ruolo di palleggiatore, Fontana opposto, Citriniti e Prudente centrali, Leone e Simone di banda e Giglio nel ruolo di libero.

Fin dalle prime battute della gara i ragazzi di Gino Simone mostrano il loro gioco alla compagine cosentina chiudendo il primo set 25/16. Secondo set più combattuto punto a punto e chiuso ancora dai catanzaresi 25/23.

Nel terzo set un calo dei giallorossi permette ai cosentini di vincerlo 22/25. Quarto set scatto d’orgoglio della Kermes che ricomincia a giocare e con l’ingresso in campo di Di Resta chiude il set 25/16.

Una buona prestazione dei catanzaresi che dimostra la compattezza del gruppo e che fa ben sperare per il prosieguo del campionato dove ci si potrà togliere qualche bella soddisfazione.

Sabato prossimo altro derby, questa volta in trasferta, contro la Tonno Callipo Calabria Volley.