Lite in un bar di Crotone, titolare accoltellato alla gola: arrestato 51enne

Un diverbio avvenuto nel suo locale è costato una coltellata alla gola, fortunatamente senza complicazioni serie, per il titolare di un noto locale del centro cittadino di Crotone.

Futili motivi sarebbero alla base del fatto, avvenuto ieri sera, e per il quale i carabinieri hanno arrestato oggi un 51enne del capoluogo pitagorico, A.P. le sue iniziali, per il quale si sono spalancate le porte della casa circondariale locale.

Il fendente, come dicevamo, non ha provocato ferite gravi alla vittima, sfiorando la vena giugulare: soccorso è stato subito portato in ospedale dove gli sono stati applicati dei punti di sutura. Non è in pericolo di vita.

Per arrivare al 51enne i carabinieri hanno utilizzato le immagini riprese dall’impianto di videosorveglianza ed ascoltato alcuni testimoni.