Calcio a 5 femminile. T&T Royal Lamezia: sfida casalinga con il Levante Caprarica

La squadra biancoverde sarà di scena domenica 5 febbraio alle ore 15.30 al Palasparti di Lamezia Terme dove affronterà la compagine leccese del Levante Caprarica.

Una partita sulla carta abbordabile, ma le salentine sono quart'ultime in classifica e per loro ogni partita adesso sarà vista come una finale, quindi proveranno a dare filo da torcere a Toledo e compagne.

"Abbiamo due partite ravvicinate molto importanti - dichiara l'estremo difensore lametino - ma dobbiamo essere concentrate su quella che è la partita di domenica. Ultimamente abbiamo trovato il giusto equilibrio, dobbiamo continuare sulla nostra strada. Affronteremo il Caprarica come al nostro solito con l'unico obiettivo, ovvero la vittoria".