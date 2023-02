Covid, il Bollettino. 131 positivi in 24 ore, calano i ricoveri in reparti ed intensive

Si mantiene ancora sotto l’8 per cento (7,77%) il tasso di contagio da Covid19 nella nostra regione. Su 1687 tamponi eseguiti infatti tra ieri ed oggi, sono stati appena 131 quelli risultati positivi: 56 nel cosentino, 31 nel reggino, 22 nel catanzarese, 18 nel vibonese, 3 nel crotonese e uno solo è relativo ad un paziente di fuori regione.

Nelle ultime 24 ore, però non si ferma la scia delle vittime: un altro decesso per con il virus è avvenuto infatti nel cosentino. Sale invece di altri 216 il numero dei guariti, mentre gli attualmente positivi calano di 86 unità e sono oggi 1198: 1068 (-77 da ieri) quelli in isolamento domiciliare; 124 (-8 da ieri) sono gli assistiti in ospedale e 6 (-1 da ieri) quelli nelle rianimazioni.

I CASI PER PROVINCIA

Catanzaro: Casi Attivi 155 (17 in reparto, 6 in terapia intensiva, 132 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 111964 (111536 guariti, 428 deceduti)

Cosenza: Casi Attivi 494 (65 in reparto, 0 in terapia intensiva, 429 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 187096 (185626 guariti, 1470 deceduti)

Crotone: Casi Attivi 49 (5 in reparto, 0 in terapia intensiva, 44 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 59680 (59401 guariti, 279 deceduti)

Reggio Calabria: Casi Attivi 310 (24 in reparto, 0 in terapia intensiva, 286 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 208487 (207571 guariti, 916 deceduti)

Vibo Valentia: Casi Attivi 70 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 58 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 53210 (53010 guariti, 200 deceduti).