Sicurezza nel cosentino, controllate oltre 1800 persone e 1100 veicoli

Nella settimana che si sta orami concludendo, la Questura di Cosenza ha predisposto in tutto il territorio delle operazioni di contrasto alle attività criminali, impiegando 270 equipaggi oltre ad unità cinofile.

Un’attività di prevenzione che ha portato ad eseguire 144 posti di controllo, nel corso dei quali sono state identificate 1828 persone e sottoposti a verifica 1162 veicoli. Sono state così rilevare 341 infrazioni al Codice della Strada, con quattro autovetture sottoposte a sequestro amministrativo e 33 documenti di circolazione ritirati. Sono stati effettuati anche controlli amministrativi in alcuni esercizi commerciali.

In particolare, la Squadra Mobile dato esecuzione ad un divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte offesa nei confronti di un uomo ritenuto responsabile di stalking.

La Squadra Volante, invece, a seguito di una segnalazione, ha individuato, identificato e denunciato a piede libero un extracomunitario che spacciava droga.

Gli agenti, nel corso di un controllo, hanno fermato un’autovettura con a bordo tre individui uno dei quali trovato in possesso di un coltello pieghevole della lunghezza di 19 centimetri. L’arma è stata sequestrata e il soggetto denunciato.

A Cosenza, ancora la Volante, è intervenuta in un esercizio commerciale: sul posto il titolare ha riferito che una donna, con il pretesto di acquistare un panino, avrebbe estratto un coltello urlando frasi incomprensibili. Gli operatori l’hanno identificata constatando che era in un evidente stato di alterazione psicofisica. Nel tentativo di riportarla alla calma la stessa si è difatti scagliava contro un poliziotto cercando di colpirlo al volto. I tentativi di aggressione sono proseguiti a più riprese, tanto da rendersi necessario l’utilizzo dello spray al peperoncino. Sul posto anche il personale sanitario del 118. La donna è stata deferita in stato di libertà per il reato di minaccia aggravata, violenza, minaccia e resistenza a P.U. ed il coltello utilizzato posto sotto sequestro.

Nel corso delle attività di controllo del territorio, gli agenti della Volante, insieme al Reparto Prevenzione Crimine “Calabria Settentrionale”, in una nota via cittadina nell’immediata periferia di Cosenza, hanno constatato la presenza di un circolo ricreativo, adibito a sala slot-machine, con all’interno la presenza di apparecchiature clandestine senza licenza. La struttura e le attrezzature sono state sequestrate in via amministrativa.

Gli uomini del Commissariato di Corigliano Rossano hanno invece effettuato un controllo all’interno di un circolo ricreativo dove un uomo è stato trovato in possesso di eroina e cocaina. Il soggetto è stato denunciato e lo stupefacente sequestrato.

Personale del Commissariato di Paola, con l’ausilio di una Unità Cinofila Antidroga, all’interno di un’area comunale abbandonata, in località Marina di Fiumefreddo, adibita a rimessaggio invernale per le imbarcazioni, dopo un’accurata perlustrazione ha trovato della sostanza erbacea per un peso complessivo di 400 grammi e che è risultata positiva al narcotest sui cannabinoidi.

La Divisione Anticrimine della Questura, invece, ha individuato alcuni soggetti nei cui confronti sono state emesse delle misure di prevenzione personali tipiche.

In particolare il Questore, in questa settimana, ha emanato 15 avvisi orali e una Sorveglianza Speciale. Con riferimento alle misure a tutela delle vittime vulnerabili, sono stati emessi tre ammonimenti nei confronti di altrettanti soggetti resisi responsabili di atti persecutori.

Nella serata di ieri sono stati attuati dei controlli straordinari di Polizia insieme alla Stradale e a personale sanitario della stessa Polizia di Stato, con posti di blocco sulle principali strade del centro cittadino e dei comuni limitrofi.

Le verifiche hanno riguardato le condizioni alla guida dei conducenti per contrastare l’abuso di alcol e droghe, queste ultime utilizzando i nuovi dispositivi “drag test” somministrati dal personale medico della Questura.

A tal proposito, sono state identificate 47 persone e controllati 28 veicoli; tutti i conducenti sono stati sottoposti a verifiche sul tasso alcolemico e due di essi sono risultati positivi e contravvenzionati.

Altri guidatori sono stati sottoposti a verifiche sull’uso di stupefacenti all’interno del camper predisposto opportunamente, ed i cui tamponi salivari saranno processati successivamente per verificarne la positività.