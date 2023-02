Sbarchi in Sicilia, 47 migranti saranno trasferiti a Crotone

La Prefettura di Agrigento ha disposto di trasferire 80 migranti, una volta arrivati domani a Porto Empedocle, a Bari, in Puglia (33 persone) e a Crotone, in Calabria (altre 47).

La decisione è stata presa per evitare che l’hotspot di contrada Imbriacola del capoluogo siculo si sovraccarichi (le presenze sono salite a 459) con l’arrivo di nuovi ospiti alla luce anche dell’ultimo salvataggio in mare, il nono, composto da altri 32 stranieri, fra cui sei donne e un minore, messi in salvo dal una motovedetta della Guardia di finanza (la G127) nelle acque antistanti Lampedusa.

Sul barchino, l’ultimo in ordine di tempo, c’erano profughi originari della Costa d’Avorio, Guinea e Sierra Leone che hanno raccontato d’essere stati due giorni in safe house a Mahdia e di aver pagato fino a 3mila euro per il viaggio.