Donatorinati, primo incontro per pianificare le iniziative 2023

Questa mattina a Reggio Calabria il Presidente nazionale Donatorinati della Polizia di Stato, Claudio Saltari, e il neo eletto Presidente dell'Associazione per la Calabria, l’Ispettore Carlo Figliomeni, hanno incontrato il Comandante dei Vigili del Fuoco, Maria Cavaliere.

È stata questa l’occasione per pianificare gli appuntamenti e le iniziative di raccolta sangue per l’anno in corso: “Solo unendo le forze e i gesti di altruismo si può aiutare chi del sangue ha bisogno per vivere. La donazione è un atto di amore che fa bene a chi la fa e a chi la riceve. Chi dona sangue dona vita”, è stato dichiarato a margine dell’incontro.