Lamezia. Scontro tra due auto, ferito estratto dall’abitacolo e portato in ospedale

Un brutto scontro tra due vetture, una Alfa Romeo Giulia ed una Ford Fiesta, è avvenuto intorno alle sette e mezza di questa sera a Lamezia Terme, lungo via del Progresso, in prossimità della stazione di servizio Martinica.

A bordo della Giulia viaggiava il solo conducente che, in evidente stato confusionale, è stato estratto dall’abitacolo dai vigili del fuoco e dai sanitari del Suem118 ed è stato poi portato in ospedale. Sulla Ford, invece, due giovani che sono riusciti ad abbandonare il mezzo autonomamente ed attualmente presi in cura da una seconda ambulanza giunta sul posto.

Presenti anche i carabinieri per gli adempimenti di competenza mentre sono in corso i rilievi e tutti gli accertamenti per comprendere l’esatta dinamica dell’incidente.