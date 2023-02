Scippa una collanina d’oro ad anziana: arrestato giovanissimo

È finito agli arresti domiciliari il giovanissimo - appena ventunenne - accusato di aver compiuto un furto con strappo a danno di una donna anziana, alla quale avrebbe sottratto una collana in oro. Questo l'esito delle indagini svolte dai Carabinieri della Compagnia di Cosenza, che sono riusciti anche a recuperare la collana e restituirla alla malcapitata.

Il tutto è accaduto nei giorni scorsi a San Giovanni in Fiore: vittima una settantaduenne del posto, aggredita e privata del monile in oro che portava al collo. Nel giro di breve è stato possibile individuare il presunto responsabile, ossia un giovanissimo di Celico, che era riuscito a vendere il prezioso presso un "compro oro".

Il tempestivo monitoraggio dei militari ha permesso di fermare in giovane e trovarlo ancora in possesso di circa 200 euro, proventi della vendita dell'oggetto. Elementi che hanno fatto scattare l'arresto per il ragazzo, ora ai domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.