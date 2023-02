Tragedia nel cosentino: muore investita da un treno

Drammatico incidente quest'oggi a Villapiana, dove una 39enne originaria di Cassano allo Ionio ma residente in zona, è stata investita da un treno in transito poco dopo l'ora di pranzo. Un incidente che non ha lasciato scampo alla vittima - della quale non sono ancora note le generalità - e che è avvenuto a circa 300 metri dalla stazione.

Il convoglio non è riuscito ad evitare l'impatto, e sul posto sono rapidamente giunti gli agenti della Polfer assieme al personale medico del 118. La donna sarebbe morta sul colpo.



Nonostante l'intervento degli operatori di Protezione Civile non è stato possibile evacuare il treno, ed il traffico ferroviario è al momento bloccato. Sono in corso i dovuti accertamenti del caso, e non si esclude alcuna pista: potrebbe essersi trattato di un incidente ma anche di un suicidio.