Tribunale dello Ionio. Diibattito pubblico con i parlamentari del collegio Corigliano-Rossano

All’indomani della legge approvata dal Consiglio regionale della Calabria che propone l’istituzione del Tribunale Ionico a costo zero per lo Stato, e con l’entrata in carica del nuovo Governo nazionale, l'amministrazione comunale, propone un dibattito pubblico con i parlamentari eletti nel collegio di Corigliano-Rossano, con un titolo esplicito su un tema fondamentale per la città: “L’ora della coesione”.

L'evento si terrà domani - sabato 4 febbraio, ore 10.30 - nella Sala Rossa di Palazzo San Bernardino e vedrà al tavolo dei relatori i quattro parlamentari eletti nel collegio territoriale, il senatore Ernesto Rapani, gli onorevoli Vittoria Baldino, Domenico Furgiuele, Elisa Scutellà.

A portare i saluti istituzionali, in continuità con il percorso già intrapreso nell’Assise Civica, sarà il presidente del consiglio, Marinella Grillo. Relazioneranno, anche in rappresentanza della categoria degli avvocati, Maurizio Minnicelli, già Presidente del Comitato in Difesa del Tribunale di Rossano, e Nicola Candiano, Presidente della Fondazione degli Avvocati Foro di Rossano. Concluderà il Sindaco Flavio Stasi.