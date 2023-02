Sorpreso in una casa disabitata, arrestato per furto in abitazione

Ha sentito dei rumori sospetti che provenivano da un appartamento vicino a casa sua ma che sapeva disabitato così ha chiamato i carabinieri che arrivati sul posto hanno arrestato un 39enne già noto alle forze dell’ordine.

È accaduto in via Sbarre Inferiori a Reggio Calabria quando una gazzella in servizio sul territorio è stata avvicinata dal cittadino che ha informati i militari di quanto stesse accadendo.

I Carabinieri sono andati così a verificare scoprendo che la porta d’ingresso fosse stata forzata, verosimilmente con degli strumenti di effrazione, e che i vari ambienti fossero strati messi totalmente a soqquadro.

Durante il sopralluogo hanno sorpreso anche l’uomo che era ancora nell’appartamento e sottopostolo a perquisizione personale gli hanno trovato una pinza e di un palanchino di ferro.

Il tutto è stato sequestrato mentre dopo la convalida dell’arresto per il 39enne è stato disposto l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.