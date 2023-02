Taurianova. Beccato in strada a spacciare, finisce tra le sbarre

Un 22enne di Taurianova è finito in manette, in flagranza, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti dopo che i poliziotti del commissariato locale lo hanno sorpreso appartato in una via centralissima della popolosa cittadina reggina a cedere della marijuana ad un acquirente.

Il presunto spacciatore, alla vista della Volante, ha tentato la fuga ma è stato subito fermato dagli agenti e perquisito: addosso gli è stata così trovata una busta di cellophane contenente un notevole quantitativo di marijuana essiccata; nelle tasche dei pantaloni aveva poi dell’altra sostanza simile già suddivisa in dosi e pronta per essere venduta.

Il 22enne, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Palmi, è stato associato alla Casa Circondariale.