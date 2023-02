Covid, il Bollettino. Tasso di contagio a meno dell’8%, ancora quattro vittime

Sono 185 in più rispetto a ieri i nuovi casi di Covid19 rilevati in Calabria su un totale di 2345 tamponi eseguiti: un tasso di positività che si attesta a poco meno dell’8%.

Se i numeri del contagio sono promettenti, da contro quello delle vittime è pur sempre troppo elevato con quattro nuovi decessi avvenuti nel cosentino (3) e nel reggino (1).

Salgono poi di 356 i guariti dal virus, mentre gli attualmente positivi scendono a 1328 (-175 rispetto a ieri) di cui 1185 (-172) in isolamento domiciliare, 133 (-3) in reparto e 10 (0) in terapia intensiva.

I CASI PER PROVINCIA

Catanzaro: Casi Attivi 183 (17 in reparto, 8 in terapia intensiva, 158 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 111896 (111469 guariti, 427 deceduti).

Cosenza: Casi Attivi 561 (67 in reparto, 1 in terapia intensiva, 493 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 186922 (185454 guariti, 1468 deceduti).

Crotone: Casi Attivi 71 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 61 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 59648 (59369 guariti, 279 deceduti).

Reggio Calabria: Casi Attivi 317 (25 in reparto, 1 in terapia intensiva, 291 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 208407 (207491 guariti, 916 deceduti).

Vibo Valentia: Casi Attivi 73 (13 in reparto, 0 in terapia intensiva, 60 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 53179 (52979 guariti, 200 deceduti).