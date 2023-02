Pallanuoco, Serie B. La Rari Nantes Auditore Crotone sarà ospite a Catania

Nella settima giornata del Campionato Nazionale di Pallanuoto Maschile di Serie B 2022/2023 la Rari Nantes L. Auditore sarà ospite a Catania, presso la Piscina comunale di Nesima, della Polisportiva Acese Catania, attualmente settima in classifica con 7 punti conquistati (2 vittorie, tre sconfitte e un pareggio), ma in grado di giocare alla pari contro tutti i contendenti finora incontrati.

La compagine siciliana in questo scorcio di campionato ha inanellato prestazioni altalenanti: dopo ogni sconfitta, seppur brutta nei contenuti prestazionali, ha reagito alla grande: le due splendide vittorie contro Ssd Unime e C.N. Salerno sono arrivate dopo altrettanti inaspettati tonfi. Sabato scorso, verosimilmente, hanno subito la peggior battuta di arresto in questo campionato perdendo 11-6 contro i Muri Antichi e avranno interesse e voglia di riscatto immediato.

Le parole di Francesco Gerace (giovane difensore/centrovasca, nella foto), vanno in questa direzione: “Siamo davvero soddisfatti della prestazione di sabato scorso contro la BRIZZ Catania. Al di là della vittoria, mai in discussione, ma comunque importantissima perché ci ha portato a ritrovare il primo posto in classifica, ci ha fatto capire quale potenziale possiamo avere se restiamo squadra. In partite come quella di sabato è facilissimo fare figuracce: al contrario siamo stati forti, determinati, seri, maturi fino alla fine. Dobbiamo continuare così se vogliamo raggiungere i nostri obiettivi”.

“Il nostro è un girone davvero competitivo – aggiunge Gerace - Lo si è capito subito al momento del compilazione dei gironi e queste prime giornate lo stanno dimostrando: tante squadre di alto livello, che si contenderanno i quattro posti qualificanti i playoff sino all’ultima giornata. Almeno sette squadre secondo me saranno impegnate sino all’ultima giornata per la conquista dei primi quattro posti. Noi dobbiamo solo continuare a lavorare duro in allenamento e ad esprimerci al meglio che possiamo in partita: abbiamo le carte in regola per primeggiare. In squadra sono tra i più giovani, ma mi trovo benissimo con tutti. Mi sento a mio agio. Ho un ottimo rapporto con tutto il gruppo e si sta creando una coesione di spiriti e intenti importante. Siamo molto attenti a questi particolari perché sappiamo che per ottenere il massimo risultato dobbiamo essere tutti uniti, per non avere alcun tipo di rimorso.”.

Appuntamento pertanto a sabato, ore 18, presso la Piscina comunale di Nesima in Catania.