Isola Capo Rizzuto, FI e Siamo Futuro: “Dalla giunta tanti annunci in un clima surreale”

"Dal Pnrr alla realtà, cambia molto! In sostanza sembrano le “vacche di Fanfani”. Si annunciano sempre le stesse opere da due anni a questa parte quando il territorio non vede ancora l’apertura di mezzo cantiere targato “amministrazione Vittimberga”. A sostenerlo Forza Italia Isola di Capo Rizzuto e SiamoFuturo.

"Ad oggi - comtinua la nota - nonostante i solleciti per accesso agli atti e richieste varie, tutte rimaste inevase ed inascoltate, teniamo a dimostrare ancora una volta che l’operato con sperpero di denaro e senza risultati concreti attuato da questa amministrazione è sotto gli occhi di tutti.

Non passa inosservato il continuo rimarcare nei comunicati stampa del “fortemente voluto” o il fatto di prendersi il totale della paternità delle opere che, in alcuni casi, ci può stare; ma la cosa importante è però raccontare sempre la verità. Tutti i cantieri aperti, ad iniziare dai lavori di realizzazione della fognatura, sono opere ereditate dalla precedente amministrazione e, l’unica cosa fatta dall’attuale maggioranza è stata quella di “scegliere” dove effettuare i lavori rendendo così dispendioso l’appalto e realizzando pochi lavori privilegiando la formula “clientelare” o della residenza parente di turno. Vi è di più, in alcuni casi come a S. Anna dove era già prevista la realizzazione della fogna attraverso le royalties del metano, si è proceduto al reinserimento di quelle opere nell’appalto da 4,5 milioni e i soldi stanziati per S. Anna si sono “dileguati” in altro (la parcella al progettista è stata pagata ugualmente). Roba da danno erariale!

Appare frenetica l’attività dell’amministrazione nell’ultimo periodo: scorgendo l’albo pretorio si notano molti affidamenti diretti per lavori o servizi, si spacchettano i lavori della stessa tipologia aumentando di fatto i costi. E così una carrellata di annunci di nuovi punti luce e foto in pompa magna, il tutto a scapito di quartieri come Parco Insiti nuovo che è passato da quartiere urbanizzato ed illuminato a quartiere “romantico”. Avete letto bene, romantico, in quanto ormai i led hanno esaurito la propria autonomia di luce ed il quartiere è quasi a luci spente. Se dovesse accadere qualche incidente potremo affermare che si è preferito spendere i soldi a frivolezze anziché badare alla vita dei residenti di quel quartiere dimenticato!

Si è annunciata la nascita di una nuova scuola a villa Ilice per 3 milioni di euro ma si è omesso di dire: che hanno perso l’opportunità dei 4,5 milioni di euro coi fondi immobiliari per costruire la scuola media; che ad oggi dei 5 milioni del porto di Le Castella non vi è traccia eccetto che per i pagamenti delle parcelle degli incarichi tecnici ( in pratica si realizzeranno la metà delle cose progettate visto il notevole ritardo). Però l’albo pretorio pullula di incarichi ed affidamenti “discutibili”. Le scuole per decoro e presentabilità sono allo stato zero, le palestre grondano di acqua all’interno e la manutenzione annunciata (lautamente pagata) non fa vedere i risultati attesi. L’equazione di spesa è la seguente: 500.000 euro per la stagione turistica e 30.000 (a stenti) per la manutenzione di tutti i plessi scolastici del territorio! E poi nei dibattiti pubblici o nelle presentazioni a modo loro, continuano con la solita filastrocca che stanno cambiando il mondo. Ecco come l’amministrazione Vittimberga sta investendo in cultura ed istruzione cari concittadini, parlatene con i genitori che portano i propri figli a scuola ogni giorno!".