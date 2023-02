Crotone, scuola senza riscaldamento: protesta dell’Istituto Donegani alla sede provinciale

Hanno protestato stamattina gli studenti dell’istituto Donegani di Crotone davanti alla sede della Provincia, per mancanza dei riscaldamenti proprio nei tre giorni più freddi dell’anno. La non accensione dei riscaldamenti è dovuta al mancato funzionamento della caldaia, che da sempre ha funzionato a singhiozzo e l’ente intermedio quest’anno ha deciso di sostituire.

Una delegazione di studenti è stata poi ricevuta dal presidente della Provincia, Sergio Ferrari, che insieme ai dirigenti dell’ente ha ascoltato i disagi patiti ed ha illustrato la situazione vigente. Spiegazioni che lo stesso presidente ha spiegato agli stessi studenti che protestavano davanti all’ingresso della Provincia, insieme al dirigente del settore, Francesco Benincasa.

Il presidente ha spiegato che la nuova caldaia era stata ordinata per tempo, ma è stata ordinata dal fornitore in tre moduli diversi; il primo è già arrivato, mentre gli altri due arriveranno venerdì. Ha già dato disposizione ai tecnici di lavorare anche nel fine settimana per ripristinare i riscaldamenti al più presto, chiedendo, nel frattempo, agli studenti di pazientare ancora per qualche altro giorno.

Il dirigente, dal canto suo, alle sollecitazioni degli studenti di intervenire per tempo, ha replicato che ci sono dei problemi, a livello mondiale, per l’acquisizione della componentistica elettronica necessaria per le caldaie. Resta il fatto che gli studenti hanno confermato che quest’anno gli studenti del Donegani non hanno mai avuto i riscaldamenti accesi, e la protesta è scoppiata solo adesso perché il tempo, nei mesi passati, è stato più clemente.