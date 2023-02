Teatro. Vacantiandu Off. Il vernacolo protagonista della commedia “Volpi e Galline”

Sabato 11 febbraio, per la stagione teatrale di Vacantiandu OFF, realizzata dall’Associazione I Vacantusi di Lamezia Terme, al Teatro Grandinetti, andrà in scena Volpi e galline, una commedia in vernacolo della pluripremiata Compagnia rossanese Codex 8&9.

La commedia narra le vicende della famiglia Musino composta da due genitori avanti con l’età, tre figli con personalità fortemente diverse e una figlia portatrice di handicap.

L’intera scena si svolge all’interno della sartoria Musino guidata dalla signora Musino e dall’eccentrico capofamiglia che di tanto in tanto sfoggia, a modo suo, le sue arti di attore mancato. Mamma e papà ormai anziani e con una figlia da accudire convocano un giorno i tre figli in casa propria per chiedere loro aiuto e collaborazione ma i figli sembrano non gradire troppo l’eventuale presenza dei genitori e della sorella nella propria vita.

Rimane attiva l’iniziativa “Ti invito a teatro” promossa dalla compagnia teatrale I Vacantusi e sostenuta dal presidente del Consiglio comunale di Lamezia Terme Giancarlo Nicotera.

L'iniziativa riserva fino a cento biglietti gratuiti per ogni spettacolo ed è rivolta a giovani studenti, a persone anziane e a coloro che appartengono a fasce sociali deboli per offrire loro la possibilità di assistere agli spettacoli dal vivo. Per richiedere il biglietto gratuito scrivere oppure telefonare allo 0968 23564 - cel. 327 1310708.