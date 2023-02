Furti in negozi, scuole e università: identificato il presunto ladro, è un 24enne ucraino

Una serie di furti tutti avvenuti nell’arco appena undici giorni: di mira erano state prese attività commerciali che operano tra i quartieri reggini di reggini di Gallico e Pentimele, ed alcuni edifici scolastici ed universitari. Tutti accomunati dal fatto di esser stati svaligiati tra il 15 ed il 26 gennaio scorsi.

Sui diversi “colpi” ritiene oggi di aver fatto luce la Polizia di Stato, in particolare la Squadra Volante del capoluogo dello Stretto che ha individuato oggi un 24enne ucraino indiziato di essere l’autore dei furti.

Gli investigatori - che sono arrivati all’uomo grazie alle immagini acquisite dalle telecamere presenti nelle aree interessate – hanno perquisito la sua abitazione ritrovando e sequestrando quelli che sono considerati i proventi dei furti ed i vari indumenti che potrebbe aver indossato durante le ruberie, tra cui una maschera, diversi blister di monete utilizzati nei distributori automatici e diversi telefoni cellulari.

Il 24enne, che come emerso dai contenuti del proprio telefono cellulare pare stesse progettando altri furti insieme ad un complice non ancora identificato, è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.