Crotone, droga ed esplosivi nascosti in città: due arresti

Due persone sono finite in manette a Crotone, nei giorni scorsi, a seguito di due distinte attività di controllo svolte dagli agenti della Questura, impegnati in attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti. Complessivamente, sono stati rinvenuti e sequestrati circa 800 grammi di sostanze stupefacenti, ma non solo.

Un primo fermo è avvenuto nel popoloso quartiere di Tufolo, dove gli agenti delle volanti hanno notato un via vai sospetto presso l'abitazione di un trentaquattrenne del posto. Intervenuti per accertamenti nell'immobile del soggetto, sono stati subito rinvenuti diversi involucri contenenti 121 grammi di marijuana e 23 grammi di hashish, assieme ad un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

Discorso diverso invece nei pressi della strada consortile, dove gli agenti hanno fermato un cinquantenne (sempre del posto) già noto alle forze dell'ordine e con diversi precedenti alle spalle. L'uomo è stato trovato in possesso, a bordo dell'auto, di 600 grammi di hashish suddivisi in sei panetti.

Successivo controllo presso l'abitazione dell'uomo, residente nel centro storico, ha permesso agli agenti della Squadra Mobile di rinvenire ben sei ordigni esplosivi, oltre ad un grammo di cocaina. Il tutto è stato sequestrato e l'uomo dovrà rispondere anche di detenzione illecita di materiale esplodente.