Drammatico incidente sul lavoro: muore operaio nel lametino

Non c'è stato nulla da fare per Felice Costanzo, operaio cinquantaquattrenne rimasto ucciso quest'oggi a seguito di un drammatico incidente sul lavoro a Lamezia Terme.

L'uomo, meccanico in un'officina autorizzata, stava effettuando delle riparazioni ad un camion, quando, per motivi in corso di accertamento, sarebbe rimasto schiacciato sotto di esso.

Immediato il soccorso dei colleghi, che hanno subito allertato il personale medico, giunto sul posto assieme a Carabinieri. Giudicate troppo gravi le condizioni del malcapitato, è stato allertato anche l'elisoccorso, ma la vittima è spirata mentre si trovava in viaggio verso l'ospedale di Catanzaro.

Sul posto i rilievi del caso sono raccolti dai miitari, che svolgono le indagini sotto il coordinamento della Procura di Lamezia Terme. Necessario ora ricostruire cosa sia accaduto esattamente, al fine di accertare eventuali responsabilità.