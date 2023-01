Stalking nei confronti dell’ex compagna: scatta il divieto di avvicinamento

Ancora un episodio di violenza di genere nel cosentino, dove gli agenti hanno notificato ad un uomo il divieto di avvicinamento nei confronti dell'ex compagna. Si tratta dell'ennesima attività messa in campo dalla Questura di Cosenza e dagli agenti della Squadra Volante, da sempre impegnati nel contrasto alla violenza ed ai maltrattamenti in ambito domestico.

Destinatario del provvedimento un soggetto del posto, accusato di stalking verso l'ex moglie. L'uomo infatti avrebbe letteralmente intasato la casella di posta elettronica della donna con innumerevoli messagi, contenenti insulti e minacce. Non sazio, avrebbe replicato il medesimo comportamento anche dal vivo, al punto da far temere alla malcapitata per la propria incolumità.

Una condizione che ha provocato nella vittima un forte stato di stress e di timore, che l'ha indotta a ricorrere alle cure di uno psicologo. Visto il perdurare del comportamento molesto, questa ha deciso di denunciare il tutto alla Polizia, ottenendo così la misure cautelare.