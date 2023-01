Casi covid tornano a salire: 235 contagi e tasso di positività che sfiora l’8%

Aumentano (seppur di poco) i casi di coronavirus in Calabria. Dopo giorni contraddistinti da numeri particolarmente bassi, l'odierno bollettino segna un maggior numero di contagi (+235) dovuti all'aumento dei tamponi processati nelle ultime 24 ore (+2.979).

Maggior numero di casi nella provincia di Cosenza (+79), seguita da Catanzaro (+76), Reggio Calabria (+52), Crotone (+20) e Vibo Valentia (+6), mentre i restanti casi proverrebbero da altrove (+2). Aumenta anche il tasso di positività, che si attesta al 7,89%.

I DATI PER PROVINCIA

Catanzaro: casi attivi 156 (21 in reparto, 8 in terapia intensiva, 127 in isolamento domiciliare); casi chiusi 111850 (111424 guariti, 426 deceduti)

Cosenza: casi attivi 796 (71 in reparto, 1 in terapia intensiva, 724 in isolamento domiciliare); casi chiusi 186558 (185095 guariti, 1463 deceduti)

Crotone: casi attivi 46 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 34 in isolamento domiciliare); casi chiusi 59635 (59356 guariti, 279 deceduti)

Reggio Calabria: casi attivi 310 (19 in reparto, 2 in terapia intensiva, 289 in isolamento domiciliare); casi chiusi 208338 (207423 guariti, 915 deceduti)

Vibo Valentia: casi attivi 78 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 66 in isolamento domiciliare); casi chiusi 53149 (52950 guariti, 199 deceduti).