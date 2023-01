Incidente sul lavoro. Rimane intrappolata in un macchinario, rischia il braccio

È ricoverata in condizioni gravissime una donna rimasta vittima di un incidente sul lavoro a Limbadi, nel vibonese.

Secondo quanto appreso, la malcapitata era intenta alla lavorazione delle olive in un frantoio in località Caròni, quando sarebbe rimasta intrappolata in un macchinario agricolo.

Un incidente drammaticamente violento: il macchinario infatti avrebbe risucchiato l'intero braccio destro della donna.

Immediata la richiesta di aiuto e l'intervento dei soccorritori, giunti sul posto assieme ai Carabinieri per i rilievi del caso.

La malcapitata - in condizioni critiche - è ora ricoverata nell'ospedale di Reggio Calabria, e rischia l'amputazione dell'intero arto.

Sono in corso maggiori verifiche e controlli da parte delle forze dell'ordine.