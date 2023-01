Covid: contagi in picchiata (+64), lieve aumento di ricoveri (+5) e decessi (+2)

Sono sempre meno i casi accertati di covid in Calabria. Complice anche il consueto calo del lunedì - con soli 1.302 tamponi processati - nell'odierno bollettino figurano appena 64 nuovi casi in tutta la regione, a fronte di 125 guariti. Aumentano però i ricoveri (+5) mentre si registrano altri due decessi.

Maggior numero di casi nella provincia di Cosenza (+23), seguita da Catanzaro (+15), Reggio Calabria (+11), Crotone (+10) e Vibo Valentia (+5), mentre non si registra alcun caso da altrove. Crolla anche l'indice di positività, sceso al 4,92%.

I DATI PER PROVINCIA

Catanzaro: casi attivi 147 (25 in reparto, 8 in terapia intensiva, 114 in isolamento domiciliare); casi chiusi 111783 (111358 guariti, 425 deceduti).

Cosenza: casi attivi 911 (67 in reparto, 1 in terapia intensiva, 843 in isolamento domiciliare); casi chiusi 186364 (184903 guariti, 1461 deceduti).

Crotone: casi attivi 37 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 27 in isolamento domiciliare); casi chiusi 59624 (59345 guariti, 279 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 289 (19 in reparto, 3 in terapia intensiva, 267 in isolamento domiciliare); casi chiusi 208307 (207392 guariti, 915 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 89 (14 in reparto, 0 in terapia intensiva, 75 in isolamento domiciliare); casi chiusi 53132 (52933 guariti, 199 deceduti).