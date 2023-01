Brevi di cronaca nel reggino: droga, due arresti e una denuncia

Due arresti ed una denuncia: è questo il bilancio delle attività svolte sul territorio, nelle ultime ore, dai carabinieri dipendenti dal Comando provinciale di Reggio Calabria.

In particolare, a Caraffa del Bianco è stato arrestato un 40enne di Casignana, condannato ad oltre 8 anni di reclusione per produzione, traffico e detenzione illecita di stupefacenti, reati commessi nella provincia di Monza e Brianza tra il 2018 e il 2019. L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato condotto nella casa circondariale di Locri.

A Catona, è finito tra le sbarre, nella casa circondariale del capoluogo dello Stretto, un 35enne reggino, anch’egli condannato alla pena definitiva di oltre due anni di reclusione per associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti.

Infine, a Lazzaro è stata denunciata una 39enne per detenzione ai fini di spaccio di droga: in particolare, i carabinieri, durante un controllo del territorio, all’interno di un’abitazione in uso alla donna, hanno ritrovato diversi grammi di marijuana che era suddivisa in tre involucri. Lo stupefacente è stato sequestrato per essere poi inviato agli specialisti del RIS di Messina per le analisi tossicologiche del caso.