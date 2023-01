Provinciali a Vibo, Corrado L’Andolina (Cdx) eletto presidente col 58%

Corrado Antonio L'Andolina, avvocato 53enne, è il nuovo presidente della Provincia di Vibo Valentia. Il sindaco di Zambrone, candidato del centrodestra (era appoggiato da Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Udc, Italia al Centro e Noi Moderati), con 50.549 voti ponderati ha avuto la meglio su Giuseppe Condello, sindaco di San Nicola Da Crissa, candidato del centrosinistra (Partito democratico, Movimento 5 Stelle e Azione), che si è fermato a 37137 preferenze.

Su 585 aventi diritto al voto, si sono recati alle urne 512 rappresentanti istituzionali (le elezioni della Provincia sono attualmente di secondo livello e hanno, pertanto, diritto al voto soltanto i consiglieri e i sindaci).

La proclamazione proferita - secondo i canoni della normativa vigente - dal segretario generale dell’Ente, Domenico Arena, è avvenuta alle 20:15 di ieri sera.

“L’emozione è profonda perché è il coronamento di un percorso politico, di un impegno politico che ha una storia molto antica” questo l’incipit delle prime dichiarazioni a caldo del neo presidente L'Andolina. “Le sensazioni - ha aggiunto - sono di gioia e di emozione. La promessa è quella di un presidente che non lesinerà energie. La generosità dell’impegno sarà lo slogan ma, soprattutto, la linea di condotta che guiderà la mia azione politica e amministrativa”.

Chi è il nuovo presidente

Corrado Antonio L’Andolina, nasce a Zambrone dove trascorre l’infanzia. Si trasferisce, poi, a Vibo Valentia, frequenta il Liceo Scientifico e, completa il ciclo scolastico, a Bologna, dove si laurea in Giurisprudenza. Terminati gli studi intraprende la carriera forense che svolgerà per quasi cinque lustri, prima di iniziare l’attività di impiegato comunale.

Ha ricoperto la carica di consigliere di Facoltà e di Presidente del Centro studi umanistici e scientifici Aramoni. Nel mese di dicembre 2005 ha fondato e diretto il periodico Cronache Aramonesi, diffuso localmente e a mezzo web per molti anni.

È l’ideatore del Tamburello festival, kermesse di musica e cultura popolare che si svolge a Zambrone ogni anno nel mese di agosto. Dal 2006 al 2014 ha collaborato stabilmente con Calabria Ora (e poi L’Ora della Calabria) sin dalla sua prima pubblicazione e fino al suo ultimo numero. Ha collaborato con il periodico La voce di Sant’Onofrio. Da agosto 2014 a giugno 2016 ha collaborato con Il Quotidiano del Sud.

È giornalista pubblicista iscritto all’Albo di Catanzaro dal 9 luglio 2010. Ha collaborato, inoltre, a più riprese con la Croce Rossa Italiana. Nel 2015 è stato responsabile amministrativo del consigliere segretario questore del Consiglio Regionale della Calabria e collaboratore esperto del consigliere segretario questore del Consiglio Regionale della Calabria.

Dall’11 gennaio 2017 fa parte del consiglio di amministrazione del Gruppo d’azione locale (G.A.L.) Terre Vibonesi, Agenzia di sviluppo locale società consortile a responsabilità limitata.

Con atto dell’8 Giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano lo ha designato componente del Consiglio d’Amministrazione dell’Istituto centrale per il patrimonio immateriale. Ha al suo attivo varie pubblicazioni. Da Giugno 2016 a tutt’oggi è sindaco del Comune di Zambrone.

Limardo: “Comune troverà interlocutore disponibile”

A L’Andolina sono giunte subito le congratulazione del mondo della politica locale. Tra le prime quella del sindaco del Capoluogo Maria Limardo, che si è detta certa che “che da oggi il mio Comune troverà nel nuovo presidente L’Andolina un interlocutore disponibile ad affrontare in maniera sinergica ed armonica tutte le problematiche del territorio, nell’interesse esclusivo dei cittadini vibonesi ai quali sono rivolti i nostri sforzi. Al collega e amico Corrado i migliori auguri di buon lavoro”.

Comito (Fi): “nuova pagina di sana e buona politica”

“La straordinaria vittoria di oggi - afferma invece il coordinatore di Forza Italia Michele Comito - testimonia la bontà delle scelte di Forza Italia e dell’intero centrodestra vibonese. Corrado L’Andolina è la persona giusta al posto giusto, e saprà riportare la Provincia di Vibo Valentia nel posto che le spetta all’interno del panorama politico regionale, dando risposte concrete a tutta la cittadinanza sui grandi temi di competenza dell’ente”.

Non nasconde dunque la sua soddisfazione il coordinatore Azzuro per una vittoria che a suo dire “dimostra ancora una volta che la passione politica e le capacità vengono premiate. Gli elettori-amministratori del Vibonese non hanno fatto soltanto una scelta di campo, hanno deciso di puntare su una figura e su una squadra, composta dall’intera coalizione di centrodestra, che è l’unica in grado di dare riscontro alle istanze dei cittadini di tutti i 50 Comuni del comprensorio. Da domani, insieme al nuovo presidente L’Andolina a cui vanno gli auspici di un proficuo lavoro - conclude Comito -, siamo pronti a scrivere una nuova pagina di buona e sana politica per tutto il Vibonese”, conclude Comito.

Mangialavori: “Scelta vincente del centrodestra”

“Gli elettori-amministratori della provincia … hanno fatto una scelta chiara puntando sulle riconosciute doti e competenze di un presidente che saprà portare l’ente nelle condizioni che merita. Corrado L’Andolina è la guida di cui il territorio vibonese aveva bisogno”.

È quanto afferma dal canto suo il deputato e presidente della commissione Bilancio della Camera, nonché coordinatore regionale di Forza Italia, Giuseppe Mangialavori.

“Forza Italia e l’intero centrodestra - prosegue - hanno dimostrato grande compattezza e senso di responsabilità riunendosi attorno alla figura di L’Andolina. Una decisione vincente, che premia ancora una volta la buona politica, la passione e la competenza: qualità che il presidente L’Andolina esprime in maniera esemplare e che metterà a disposizione dell’intero territorio provinciale” conclude Mangialavori.