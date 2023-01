Covid, il bollettino: nelle ultime 24 ore pochi casi (+137)

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 628212 (+137) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 4187134 (+1.632).

I DATI PER PROVINCIA



Catanzaro: CASI ATTIVI 134 (23 in reparto, 8 in terapia intensiva, 103 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 111781 (111356 guariti, 425 deceduti).

Cosenza: CASI ATTIVI 935 (68 in reparto, 1 in terapia intensiva, 866 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 186317 (184857 guariti, 1460 deceduti).

Crotone: CASI ATTIVI 42 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 31 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 59609 (59331 guariti, 278 deceduti).

Reggio Calabria: CASI ATTIVI 331 (17 in reparto, 2 in terapia intensiva, 312 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 208254 (207339 guariti, 915 deceduti).

Vibo Valentia: CASI ATTIVI 92 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 80 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 53124 (52925 guariti, 199 deceduti).

L' Asp di Catanzaro comunica: "Oggi 23 positivi di cui 2 fuori regione". L'Asp di Reggio Calabria comunica 1 positivo nel setting fuori regione.