Calcio, Serie C. Crotone-Potenza, Lerda: “avversario tosto ma siamo pronti alla sfida”

Franco Lerda

In serie C, girone C, il Catanzaro, continua la sua marcia trionfale verso la serie B, senza preoccuparsi troppo del Crotone, che ha allungato a +8 il distacco dal vertice, pareggiando (1-1) al “Rocchi” di Viterbo col Monterosi. Una frenata costata due punti preziosi alla squadra di Franco Lerda, determinando una irritata sofferenza in tutto l’ambiente rossoblù. La corsa riprende con la capolista ospite del Messina in evidente ripresa dopo l’ingaggio di mister Raciti al posto del dimissionario Auteri. La formazione pitagorica, gravata da conflitti emotivi esterni, riceverà allo “Scida” il Potenza contro il quale perse i primi due punti nel girone di andata.





di Giuseppe Romano

Per il tecnico pitagorico Crotone-Potenza sarà un match di conciliazione con i più critici, attestando il “Marchio di qualità” della squadra e del suo team, attraverso un risultato positivo agli effetti della classifica e del gioco.

Il sostantivo “Malessere” viene rigettato da mister Lerda, perché privo di una causa concreta e, in sala stampa, ha ribadito più volte e con piena convinzione la forza delle sue idee e la qualità dei giocatori messa a disposizione dal presidente Gianni Vrenna: “La squadra sta molto bene, c’è voglia di fare le cose in maniera stupenda e i ragazzi lo dimostrano giorno dopo giorno”

La partita pareggiata nel finale col Menterosi è stata la base didattica da cui ripartire:

“Abbiamo rivisto la partita, metabolizzato quello che ha funzionato, le cose non buone e siamo pronti a disputare la gara col Potenza, che sta facendo bene e si è rafforzata come tutte le altre. Dobbiamo continuare a macinare punti e possibilmente vincere, con la consapevolezza che stiamo facendo qualcosa di straordinario”.

E sottolinea:

“non solo come numeri ma anche come prestazioni. La squadra gioca ed esprime un ottimo calcio. Dobbiamo fare solo una cosa: non mollare di un centimetro e così continueremo a fare”.

Tranquillizza tutti sulle condizioni della squadra, sulle possibilità che ancora il campionato offre, quando gli si ricorda che la squadra ha lasciato punti preziosi gli avversari di bassa classifica e che gli otto punti di distacco dal Catanzaro sono tanti:

“C’è la voglia di fare le cose in modo straordinario: scelte, gesti tecnici, non mollare di un centimetro. Abbiamo superato ostacoli importanti e lavoriamo in un clima straordinario. Siamo il Crotone e dobbiamo far valere la nostra supremazia, nella consapevolezza che non esistono partite facili e così sarà fino al termine del campionato. Il distacco dalla vetta? Mancano 15 partite al termine, cioè 45 punti disponibili. È una eternità! Il girone di ritorno è più duro, per mille sfaccettature e occorre essere concentrati al massimo. È difficile per tutti continuare su certi ritmi. Noi ci siamo ancora e se non entreremo dalla porta principale dobbiamo andare avanti per quella secondaria”.

L’ostacolo, in questa giornata, è il Potenza, che si è riorganizzato col mercato di gennaio. Un avversario non certamente facile:

“Tosto, come tutti gli altri, ma siamo pronti per la sfida. Tutti disponibili, a parte Mogos e Giron, che non hanno recuperato dagli infortuni”.

Resta fuori Kargbo, che deve stare tranquillo alla luce delle recenti voci di mercato (trattativa - Spal).

“Il Potenza? All'andata è stato lo specchio dei nostri problemi, che dobbiamo andare a migliorare. Siamo passati in vantaggio, abbiamo avuto diverse occasioni ma non siamo riusciti a chiuderla e alla fine loro hanno pareggiato. Qualcosa è cambiato rispetto alla gara d'andata, mancherà per loro Caturano ma hanno fatto un nuovo acquisto. Bisogna tenere gli occhi aperti”.

Potenza 28 punti - gol fatt 28, subiti 34 (-6 ) Posizione di classifica: 13^ a 5 punti play out ; Crotone 55 – gol fatti 38, subiti 17 (+21) – 2^ a -8 dal vertice.

I CONVOCATI

Crotone: 1 Dini (GK), 3 Cuomo, 5 Golemic, 6 Bove, 7 D’Ursi, 9 Gomez, 10 Petriccione, 11 Cernigol, 12 Gattuso (GK), 13 Vitale, 15 Papini, 18 Gigliotti, 19 Tribuzzi, 20 Rojas, 21 Carraro, 22 Braunduani (GK), 23 CrialeseE, 26 Calapai, 27 D’errico, 29 Cantisani, 32 Chiricò, 36 Spaltro, 77 Pannitteri, 86 Awua. Diffidati: Awua, Chiricò e Cuomo.

Potenza: Portieri: 46 Alastra Fabrizio – 1 Gasparini Manuel; Difensori: 13 Armini Nicolò – 98 Hadžiosmanović Cristian – 51 Girasole Domenico – 4 Gyamfi Bright – 18 Legittimo Matteo – 5 Matino Emmanuele – 21 Rocchi Gabriele; Centrocampisti: 7 Cittadino Andrea – 6 Del Pinto Lorenzo – 20 Laaribi Mohamed – 23 Logoluso Gaetano – 14 Riccardi Pasquale – 30 Steffè Demetrio – 38 Talia Angelo – 26 Verrengia Bruno; Attaccanti: 19 Alagna Fabio – 10 Del Sole Ferdinando – 27 Murano Jacopo – 70 Schimmenti Emanuele – 77 Volpe Giovanni. Allenatore: Giuseppe Raffaele.

L’ARBITRO

Crotone-Potenza: serie C girone C, 5a giornata di ritorno in programma domenica 29 gennaio alle 14:30 sarà diretta da Gabriele Scatena di Avezzano alla sua 43° direzione in terza serie, la 15a nel girone meridionale della serie C; prima volta che incontra il Potenza. Assistenti: Pietro Pascali di Bologna e Antonio Piedipalumbo di Torre Annunziata; quarto ufficiale: Fabio Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto.

DOVE VEDERLA

Diretta tv su Eleven Sports, che anche quest’anno è titolare dei diritti del campionato di Serie C. Match visibile attraverso l’app dedicata su dispositivi mobili o smart tv o collegandosi al sito internet www.elevensports.com. Non è possibile vedere la partita in diretta tv o streaming gratis.