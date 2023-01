Incendio in un parcheggio di Giovino, sei auto a fuoco: indaga la Polizia

Sei auto sono state danneggiate sensibilmente in un incendio che è divampato stamani in località Giovino, nel quartiere marinaro di Catanzaro, dove le erano regolarmente parcheggiate nel piazzale antistante la chiesa.

L’allarme è giunto alla sala operativa dei vigili del fuoco alle 6:40 e sul posto sono state inviate squadre dalla sede centrale del comando del capoluogo e del distaccamento di Sellia Marina.

Per estinguere le fiamme è stato necessario così l’impegno di una dozzina di pompieri e di tre automezzi, che hanno poi messo in sicurezza l’intera area.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia di Stato per gli adempimenti di competenza: sono in corso gli accertamenti per comprendere l’esatta origine dell’incendio ed al momento nessuna ipotesi viene esclusa.