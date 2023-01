Ecosistem Lamezia Soccer: passo falso interno contro Mirto

Cade in casa l'Ecosistem Lamezia Soccer: contro un Main Solution Mirto aggressivo e determinato, gli Orange perdono di misura, subendo gol proprio nel momento in cui la squadra era riversata in attacco alla ricerca del gol vittoria.

E' stato 3-2 per gli ospiti il risultato finale, con i cosentini abili a recuperare lo svantaggio e resistere agli assalti lametini, divenendo pericolosissimi nei secondi finali di entrambi i tempi, segnando nel momento di maggiore spinta dei padroni di casa.

Una partita dall'elevata intensità fisica, sul cui aspetto ha sicuramente inciso la partita di Coppa Italia - con tanto di supplementari - giocata mercoledì dai lametini.

Le Pantere lametine non sono riuscite a concretizzare le varie occasioni create, peccando in concretezza e cinismo, dando comunque prova della coesione e della forza dell'intero organico.