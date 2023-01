Il presidente Mancuso incontra i giovani industriali reggini

"Gli ultimi tre anni hanno messo in gravi difficoltà gli imprenditori, tra i più colpiti dalla pandemia e dalla crisi energetica. In Calabria, una regione che sconta da tempo un preoccupante gap economico rispetto ad altre regioni più in salute, servono azioni incisive e mirate, per affrontare, nel migliore dei modi, le sfide di una congiuntura complessa che presenta rischi ma anche opportunità”.

L’ha detto il presidente del Consiglio regionale, Filippo Mancuso, incontrando, a Palazzo Campanella, il presidente dei giovani industriali di Reggio Calabria Salvo Presentino.

“Il Consiglio regionale - ha affermato - è a disposizione dei giovani di Confindustria e di tutte le altre associazioni di categoria. Non soltanto per la doverosa vicinanza istituzionale, ma per affrontare concretamente le battaglie dello sviluppo che soltanto insieme si potranno vincere. I giovani di Confindustria rappresentano il futuro, ma anche il presente del tessuto imprenditoriale del nostro territorio, ragion per cui è dovere di tutte le Istituzioni salvaguardare e sostenere un percorso di rilancio. Sia con la pianificazione rigorosa della spesa che con una puntuale attività legislativa nazionale e regionale”.

Nel corso dell’incontro, si è discusso della situazione specifica del tessuto imprenditoriale reggino, “su cui - ha commentato Salvo Presentino - si scaricano più pesantemente gli effetti della crisi internazionale e dell’inflazione”.

Il Presidente dei giovani industriali di Reggio Calabria ha ringraziato il presidente Mancuso “per l’ incontro, utile a gettare le linee guida di una sinergia istituzionale di cui si ha assoluto bisogno”.