La Royal Team Lamezia a Reggio contro lo Sporting

Trasferta calabrese per la squadra biancoverde Royal Team Lamezia, che domenica 29 gennaio sarà di scena nella palestra “Boccioni” di Reggio Calabria dove affronterà lo Sporting.



La squadra biancazzurra proviene da un sonoro 6-0 di Grottaglie, quindi farà di tutto per ben figurare davanti al proprio pubblico.



"Stiamo attraversando un buon momento - afferma il DG Federico Pulice- e vogliamo continuare la striscia positiva. Queste trasferte sono insidiose perché, da questo momento in poi, le squadre impelagate nella lotta alla salvezza, giocheranno con il doppio degli stimoli. Reggio ha una buona compagine, che può far male in ogni istante. Noi siamo la Royal e non ci faremo intimorire, andremo in riva allo Stretto con il solo obiettivo della vittoria".