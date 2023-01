Valorizzazione polo museale: partnership tra Provincia di Catanzaro e Cciaa

La Provincia di Catanzaro e la Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia stringono una partnership ai fini della valorizzazione del polo museale di proprietà dell’ente intermedio. L’argomento è stato al centro di un incontro avuto nella giornata di ieri dal presidente della Camera di Commercio, Pietro Falbo, e dal presidente della Provincia di Catanzaro, Amedeo Mormile, durante il quale entrambi hanno convenuto sulla necessità di avviare una più stretta collaborazione tra i due enti che certamente porterà benefici e positive ricadute per il sistema socio-culturale cittadino.

Il polo di competenza della Provincia di Catanzaro conta al suo interno la presenza del museo Musmi, del Marca, del Museo del Rock e del March che necessitano di una azione di rilancio e valorizzazione. In tal senso si muove la collaborazione tra i due enti che vedrà la costituzione di un hub virtuoso capace di attrarre ulteriori partner interessati ad investire nel miglioramento dell’offerta culturale cittadina.

«La Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia è aperta a qualsiasi collaborazione che porti un immediato vantaggio al tessuto socioeconomico della città» ha dichiarato il presidente dell’ente camerale, Pietro Falbo. «Per questa ragione ho accolto con piacere la proposta di avvio di una partnership con la Provincia di Catanzaro che apre alla possibilità di coinvolgere operatori economici e stakeholders nella creazione di un modello finalizzato al rilancio del polo museale cittadino. Il nostro obiettivo è quello di intessere nuove relazioni istituzionali e di essere sempre pronti ad accogliere qualsiasi tipo di istanza proveniente dai territori ricompresi nella competenza del nuovo ente camerale».

«La scelta di intraprendere un percorso di valorizzazione del polo museale di nostra competenza non può non condurre ad un coinvolgimento diretto dell’ente camerale» ha aggiunto il presidente della Provincia di Catanzaro, Amedeo Mormile. «Lo sviluppo del tessuto socioeconomico rientra nella mission istituzionale dei due enti, così come il rilancio del vasto patrimonio museale. Sono convinto che la partnership stretta con la Camera di Commercio, oltre a portare immediati benefici, potrà diventare anche un modello virtuoso da replicare nella prospettiva più ampia del potenziamento dell’area centrale della Calabria».