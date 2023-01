Morte Antonio Carbone, aggressore condannato a tre mesi per minacce

Antonio Carbone

Arriva una prima sentenza di condanna per la morte di Antonio Carbone, carabiniere cinquantaseienne morto sulla spiaggia di Paola il 16 agosto del 2021, al termine di una violenta lite con un altro bagnante (LEGGI). La Procura aveva avanzato l'accusa di morte come conseguenza di altro reato, che però non è stata convalidata dai giudici, che hanno emesso una condanna per il solo reato di minacce.

Carbone infatti aveva richiamato un altro bagnante, ventottenne cosentino (oggi trentenne) ospite del medesimo lido balneare dove stava trascorrendo le vacanze. Secondo quanto ricostruito, il militare lo avrebbe "sgridato" per aver gettato un mozzicone di sigaretta in mare. Motivo per il quale il giovane si sarebbe scagliato violentemente contro il sottoufficiale, al punto da farlo crollare per lo shock emotivo.

Al termine del procedimento, il giovane è stato dunque condannato a tre mesi per sole minacce.