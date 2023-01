Covid, lieve aumento del tasso di positività con pochi contagi (+142)

Sono pochi i contagi da coronavirus in Calabria, sempre meno. L'odierno bollettino infatti evidenzia 142 nuovi casi a fronte di 301 guariti, anche se si registrano, purtroppo, 3 decessi nelle ultime 24 ore.

Il maggior numero di casi è stato riscontrato nella provincia di Cosenza (+47), seguita da Catanzaro (+39), Reggio Calabria (+23), Vibo Valentia (+9) e Crotone (+4). Boom di casi provenienti da altrove (+20). Processati "solo" 1.923 tamponi, con conseguente aumento del tasso di positività che si attesta al 7,38%.

I DATI PER PROVINCIA

Catanzaro: casi attivi 172 (24 in reparto, 9 in terapia intensiva, 139 in isolamento domiciliare); casi chiusi 111695 (111270 guariti, 425 deceduti).

Cosenza: casi attivi 961 (67 in reparto, 0 in terapia intensiva, 894 in isolamento domiciliare); casi chiusi 186194 (184735 guariti, 1459 deceduti).

Crotone: casi attivi 67 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 57 in isolamento domiciliare); casi chiusi 59563 (59285 guariti, 278 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 331 (16 in reparto, 1 in terapia intensiva, 314 in isolamento domiciliare); casi chiusi 208176 (207262 guariti, 914 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 72 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 60 in isolamento domiciliare); casi chiusi 53104 (52905 guariti, 199 deceduti).