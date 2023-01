Fuga di gas, esplosione in un appartamento: tragedia sfiorata a Mirto Crosia

Attimi di panico questa mattina a Mirto Crosia, dove si è verificata un'esplosione all'interno di un appartamento causata da una fuga di gas. Il tutto è avvenuto poco dopo le 9:30 in Via Donzinetti, al primo piano di una palazzina, all'interno di una casa abitata da due persone di nazionalità afgana, rimaste entrambe ferite.

La potenza della deflagrazione è stata tale da abbattere una parete in mattoni che divideva i locali del soggiorno e della cucina da un corridoio. Secondo una prima ricostruzione dei Vigili del Fuoco - giunti celermente sul posto assieme al personale medico del 118 - si sarebbe verificata appunto una fuga di gas dal piano cottura, perdurata almeno tutta la notte ed innescata poi al momento di preparare la colazione.

I due malcapitati sono feriti in modo non grave e sono ora ricoverati per le cure del caso. Indagano ora i Carabinieri e la Polizia Locale al fine di espletarei dovuti accertamenti.