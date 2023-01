Assicurazione sanitaria: tutte le informazioni da conoscere

Quando si parla di assicurazione sanitaria si fa riferimento a una polizza ad adesione volontaria che permette, per citare alcune delle garanzie più diffuse, di rivolgersi a delle strutture sanitarie private convenzionate senza esborso diretto o tramite il rimborso spese, di avere un capitale per affrontare grandi interventi, di avere servizi di telemedicina o consulti medici 24 ore su 24. Nel corso degli anni più recenti in Italia questa assicurazione sta trovando sempre più spazio, complici i tanti disservizi che purtroppo vengono rilevati, in modo particolare per ciò che concerne i tempi di attesa molto lunghi nel servizio sanitario nazionale.

La tutela della salute

La tutela della salute nel nostro Paese viene garantita dalla legge. Essa è ritenuta fra le migliori al mondo in quanto assicura ai cittadini la fornitura di tutte le prestazioni sanitarie. In seguito alla pandemia da coronavirus per altro è mutata tra le persone la percezione del rischio rispetto alla possibilità di contrarre patologie. Il Sistema Sanitario Nazionale in una simile situazione di emergenza è stato messo alla prova in maniera significativa, e si è reso necessario dare la precedenza alle persone colpite dal Covid rispetto a coloro che avevano altre malattie. Si è evidenziato di nuovo, dunque, quanto sia importante sottoscrivere una polizza sanitaria a fini preventivi e per sicurezza.

Guida alla scelta

Prima di scoprire cosa copre una polizza sanitaria privata, è necessario capire che cosa è bene tenere in considerazione in vista della stipula di un contratto. Occorre, infatti, effettuare delle valutazioni che permettano di individuare la polizza migliore sia dal punto di vista economico che in relazione alle proprie necessità di salute. L’età del soggetto e la presenza di patologie preesistenti sono aspetti decisivi.

Il premio e la copertura

È fondamentale che il premio sia in linea con le possibilità di spesa. Inoltre, dal momento che nella polizza sanitaria non possono essere comprese tutte le prestazioni mediche, è auspicabile verificare che siano inclusi i servizi e le cure a cui si è interessati. L’importo del massimale, poi, deve essere abbastanza alto per far sì che poi non ci si ritrovi a dover pagare ancora per la copertura dei servizi sanitari di cui si ha bisogno. Infine, è bene tenere conto delle eventuali franchigie che sono a carico del soggetto assicurato nonché dei servizi aggiuntivi più adatti in base alle necessità personali e al lavoro svolto.

Assicurazione sanitaria: le coperture più comuni

Le coperture più diffuse sono indennitarie ossia qualle che prevedono un indennizzo per i giorni di ricovero o di convalescenza. In alcuni casi è possibile ottenere una diaria così da far fronte ai mancati guadagni del periodo durante il quale non si può lavorare per colpa della malattia. Nella maggior parte dei casi le polizze sanitarie coprono, insieme con le spese di ricovero e degenza, gli accertamenti diagnostici correlati a una patologia e le sedute di riabilitazione. Nelle polizze a rimborso, le spese mediche affrontate per una malattia sono risarcite, in base a quanto previsto dal contratto, in maniera parziale o totale.

Chi dovrebbe scegliere una polizza sanitaria

Le polizze sanitarie si rivolgono a tutti, per il semplice motivo che chiunque può avere la necessità di effettuare una visita medica, un intervento o delle sedure di fisioterapia. Dato che ci sono dei limiti di età da rispettare, però, il suggerimento è di provvedere alla sottoscrizione della polizza prima che sia troppo tardi dal punto di vista anagrafico. Tale ambito assicurativo, tuttavia, è complicato dalle molteplici variabili che si possono riscontrare in ciascun contratto, dovute a parametri particolari e necessità specifiche. E’ sicuramente essere utile rivolgersi al proprio Agente di fiducia per capire quale sia, fra le numerose garanzie a disposizione, quella migliore per i propri bisogni.