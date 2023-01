La municipale di Cosenza protagonista della prima Festa regionale della Polizia Locale

La Polizia Provinciale di Cosenza, guidata dal Comandante del Corpo Rosario Marano, è stata protagonista nella prima festa regionale della Polizia Locale che si è tenuta a Reggio Calabria, in Piazza Italia, dove si sono ritrovate le delegazioni degli agenti delle principali località calabresi.

«Una giornata importante, che ha messo sotto i riflettori il difficile lavoro troppo spesso ignorato degli Agenti di Polizia locale e il loro prezioso contributo per la sicurezza dei cittadini e del territorio» - ha dichiarato la Presidente della Provincia Rosaria Succurro, che si è detta «orgogliosa dei risultati raggiunti dal Corpo degli Agenti provinciali e dell’attività di guida e coordinamento del Comandante Marano che sta dimostrando sul campo doti non comuni di leadership e autorevolezza».

Nel corso dell’evento, ospiti della Città Metropolitana di Reggio Calabria nella Sala Perri di Palazzo Alvaro, alla presenza del Prefetto Massimo Mariani, del Presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso, del Direttore Generale della Città metropolitana Umberto Nucara e del Dirigente regionale con delega alla Polizia locale Salvatore Lo Presti, sono state conferite le benemerenze ai Corpi di Polizia Locale che si sono distinti per meriti particolari, presenza e impegno nel periodo dell'emergenza Covid. Benemerenza conferita al Corpo di Polizia della Provincia di Cosenza, che tanto si è spesa sul territorio e a favore dei cittadini in quei terribili mesi senza far mai mancare la propria presenza e il proprio apporto.

Conferito altresì attestato di benemerenza al Comandante della Polizia Provinciale di Cosenza Rosario Marano, “per la serietà e competenza dimostrata nell’attività di redazione del Regolamento di Disciplina Regionale dei servizi di Polizia Locale. L’incarico è stato svolto con piena soddisfazione dell’Ente conferente”. Incarico svolto da Marano a titolo esclusivamente gratuito e che è stato possibile portare avanti grazie alla sensibilità della Presidente della Provincia e Sindaco di San Giovanni in Fiore Rosaria Succurro, che ha consentito al Comandante di recarsi in Regione un giorno a settimana per sei mesi per lo scopo, sottoscrivendo apposita convenzione.