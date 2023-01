Ancora pochi i casi di covid in Calabria (+174), a fronte di 242 guariti. Due i decessi

Numeri simili a ieri nel bollettino odierno in Calabria. Nelle ultime 24 ore infatti sono stati accertati nuovamente 174 nuovi casi di covid, a fronte di 242 guariti. Ancora due nuovi decessi ed altrettanti ricoveri.

Maggior numero di casi ancora una volta registrato nella provincia di Cosenza (+69), seguita da Catanzaro (+35), Reggio Calabria(+33), Crotone (+22) e Vibo Valentia (+16). Nessun caso da altrove, mentre aumenta leggermente il tasso di positività: con 2.445 tamponi processati sale al 7,12%.

I DATI PER PROVINCIA

Catanzaro: Casi attivi 162 (26 in reparto, 9 in terapia intensiva, 127 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 111.666 (111.241 guariti, 425 deceduti).

Cosenza: Casi attivi 1.057 (68 in reparto, 0 in terapia intensiva, 989 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 186.051 (184.594 guariti, 1.457 deceduti).

Crotone: Casi attivi 71 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 62 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 59.555 (59.277 guariti, 278 deceduti).

Reggio Calabria: Casi attivi 397 (17 in reparto, 1 in terapia intensiva, 379 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 208.087 (207.173 guariti, 914 deceduti).

Vibo Valentia: Casi attivi 75 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 65 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 5.3092 (52.894 guariti, 198 deceduti).