Incidente mortale a Bologna, perde la vita centauro lametino

Tragedia ieri sera a Bologna, dove un drammatico e violento incidente stradale ha causato la morte di uomo, originario della Calabria. Si chiamava Andrea Trocaso il centauro che attorno alle 21:15 di ieri si è schiantato contro un'auto in sosta lungo Via del Tuscolano: un'impatto fatale che non gli ha lasciato scampo.

Nativo di Lamezia Terme e residente a Feroleto Antico, il ragazzo avrebbe perso il controllo del mezzo mentre procedeva da solo. Indaga la Polizia, anche tramite le registrazioni di videosorveglianza, che al momento escludono il coinvolgimento di altri veicoli.