Isola, controlli nei campi agricoli: scovati tre lavoratori in nero

Aumentano i controlli della Polizia in tutto il territorio agricolo, in concomitanza con la raccolta dei finocchi che riguarda in particolare l'area di Isola Capo Rizzuto, nel crotonese.

Proprio nello stesso comune gli agenti hanno infatti sorpreso tre lavoratori in nero, sospendendo le attività di raccolta in un campo.

L'attività - affiancata anche a verifiche in attività commerciali - ha portato all'individuazione di 13 soggetti (10 stranieri e 3 italiani) intenti a lavorare per delle aziende agricole del luogo, curando la raccolta ed il trasporto dei prodotti.

Impegnati, oltre alla Squadra Amministrativa, anche gli uomini dell'Ispettorato del Lavoro di Crotone e del Reparto Prevenzione Crimine di Cosenza.

Un rapido controllo della documentazione fornita dal titolare del fondo e delle aziende agricole ha così fatto emergere la presenza di tre soggetti non regolarmente assunti, un italiano e due cittadini marocchini. Motivo per il quale l'attività è stata prontamente sospesa ed titolari sanzionati.