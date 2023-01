Conto corrente online: come trovare il migliore nel 2023

Aprire un conto corrente online può rivelarsi una scelta decisamente vantaggiosa al giorno d’oggi e non sorprende dunque che sempre più italiani preferiscano tale opzione. Le banche online si sono evolute parecchio e sono in grado di offrire oggi prodotti e servizi all’altezza delle aspettative, con un grado di sicurezza elevato. Non tutti gli istituti di credito che operano online sono però uguali: ci sono sicuramente dei conti correnti più convenienti di altri e gli aspetti da tenere in considerazione quando ci si trova a scegliere sono diversi.

Miglior conto corrente online: quali caratteristiche deve avere

Vediamo allora insieme come trovare il miglior conto corrente online del 2023 : quali caratteristiche deve avere per risultare effettivamente vantaggioso.

Apertura semplice e veloce

I migliori conti correnti online, come quello di Banca Widiba, si possono aprire in modo estremamente semplice e veloce e questo è un primo dettaglio che non si dovrebbe mai sottovalutare. Nel caso specifico di Banca Widiba, ad esempio, è possibile aprire un conto corrente online in soli 5 minuti ed effettuare il riconoscimento con SPID oppure con webcam.

Possibilità di personalizzare il conto

I migliori conti correnti online sono quelli personalizzabili, che non prevedono un canone fisso ma che offrono la possibilità di ridurlo, fino ad azzerarlo, a determinate condizioni (ad esempio età inferiore ai 30 anni, accredito diretto dello stipendio sul conto corrente, possesso di alcuni prodotti e servizi, ecc.). In questo modo, si riesce spesso a risparmiare e al contempo si può aprire un conto in grado di soddisfare al massimo le proprie necessità.

Bonifici SEPA inclusi e gratuiti

Un dettaglio che conviene controllare quando si apre un conto corrente online riguarda il costo dei bonifici SEPA. Le migliori banche online li includono nel canone e dunque li offrono gratuitamente e questo è un vantaggio da non sottovalutare, specialmente se si effettuano spesso pagamenti di questo tipo.

Commissioni per i prelievi ATM

Un altro aspetto da controllare riguarda la commissione che viene applicata dalla banca ogni qualvolta si effettua un prelievo con la propria carta di debito da uno sportello ATM. Ci sono istituti di credito che permettono di prelevare gratuitamente da qualsiasi sportello al di sopra di una determinata cifra, mentre altri applicano dei costi non indifferenti. Meglio dunque verificare anche questo dettaglio.

App di ultima generazione per la gestione del conto online

Un dettaglio che fa una grande differenza è la possibilità di utilizzare un’app dedicata per la gestione del proprio conto corrente online. Effettuare bonifici e altri pagamenti, ma anche controllare movimenti del conto e richiedere prodotti e servizi con il proprio smartphone, in qualsiasi momento della giornata, è sicuramente un vantaggio importante.

Servizi extra inclusi nel conto corrente

Alcune delle migliori banche online prevedono inoltre dei servizi extra inclusi nel conto corrente, Banca Widiba, ad esempio, offre la PEC e la firma digitale incluse: due servizi che al giorno d’oggi sono decisamente utili.