Covid, sempre meno casi (+174) e ricoveri (-6): ma aumentano i decessi (+3)

Dopo la lieve fiammata registrata ieri, l'odierno bollettino sul coronavirus torna a mostrare numeri sempre più modesti. Nelle ultime 24 ore infatti sono stati accertati 174 nuovi casi a fronte di 484 guariti, mentre si riducono ulteriormente i ricoveri (-6). Pesano, però, tre decessi.

Maggior numero di casi ancora una volta registrato nella provincia di Cosenza (+68), seguita da Reggio Calabria (+43), Catanzaro (+33), Crotone (+17) e Vibo Valentia (+13). Nessun caso da altrove, mentre continua a diminuire il tasso di positività: con 2.508 tamponi processati scende al 6,94%.

I DATI PER PROVINCIA

Catanzaro: casi attivi 176 (25 in reparto, 9 in terapia intensiva, 142 in isolamento domiciliare); casi chiusi 111617 (111192 guariti, 425 deceduti).

Cosenza: casi attivi 1057 (67 in reparto, 0 in terapia intensiva, 990 in isolamento domiciliare); casi chiusi 185982 (184526 guariti, 1456 deceduti).

Crotone: casi attivi 58 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 50 in isolamento domiciliare); casi chiusi 59546 (59268 guariti, 278 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 465 (16 in reparto, 1 in terapia intensiva, 448 in isolamento domiciliare); casi chiusi 207987 (207074 guariti, 913 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 73 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 61 in isolamento domiciliare); casi chiusi 53078 (52880 guariti, 198 deceduti).