Medicinali scaduti in una pensione per cani: denunciato il titolare

Un uomo, titolare di una pensione per cani ubicata nel catanzarese, è stato denunciato a piede libero dai Carabinieri al termine di un controllo. L'attività è stata condotta in tutta Italia, ed in Calabria ha riguardato diverse strutture, di cui solo una ha presentato delle irregolarità.

Nello specifico, all'interno del canile i Nas hanno rinvenuto 11 confezioni di farmaci veterinati oramai scadute, prontamente sequestrate. L'intera attività è stata sospesa, e non potrà accettare o rilasciare animali. Denunciato a piede libero il titolare.

I controlli sono stati svolti in tutta Italia: poste sotto sequestro 26 strutture e 871 animali, elevate 230 sanzioni per illeciti amministrativi mentre 29 persone sono state sanzionate per violazioni penali.